עוד על SANTAPEPE

SANTAPEPE מידע על מחיר

SANTAPEPE אתר רשמי

SANTAPEPE טוקניומיקה

SANTAPEPE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Santa Pepe סֵמֶל

Santa Pepe מחיר (SANTAPEPE)

לא רשום

1 SANTAPEPE ל USDמחיר חי:

--
----
+3.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Santa Pepe (SANTAPEPE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:11:53 (UTC+8)

Santa Pepe (SANTAPEPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

+3.30%

+212.39%

+212.39%

Santa Pepe (SANTAPEPE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SANTAPEPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SANTAPEPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SANTAPEPE השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, +3.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+212.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Santa Pepe (SANTAPEPE) מידע שוק

$ 28.17K
$ 28.17K$ 28.17K

--
----

$ 28.17K
$ 28.17K$ 28.17K

989.49M
989.49M 989.49M

989,486,031.4217719
989,486,031.4217719 989,486,031.4217719

שווי השוק הנוכחי של Santa Pepe הוא $ 28.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SANTAPEPE הוא 989.49M, עם היצע כולל של 989486031.4217719. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.17K.

Santa Pepe (SANTAPEPE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Santa Pepeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSanta Pepe ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSanta Pepe ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Santa Pepeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+3.30%
30 ימים$ 0+257.75%
60 ימים$ 0+359.66%
90 ימים$ 0--

מה זהSanta Pepe (SANTAPEPE)

Santa Pepe is the jolly green meme machine, sliding down the blockchain chimney to fill your bags with holiday cheer (and maybe some gains)! Decked out in his froggy Santa hat, he's here to spread laughter, lols, and a bit of FOMO, proving that the best gifts come wrapped in memes. As a community focused meme coin we know that just like the holidays themselves, crypto is better with friends and family by your side!Ho-ho-HODL! 🎅🐸

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Santa Pepe (SANTAPEPE) משאב

האתר הרשמי

Santa Pepeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Santa Pepe (SANTAPEPE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Santa Pepe (SANTAPEPE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Santa Pepe.

בדוק את Santa Pepe תחזית המחיר עכשיו‏!

SANTAPEPE למטבעות מקומיים

Santa Pepe (SANTAPEPE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Santa Pepe (SANTAPEPE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SANTAPEPE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Santa Pepe (SANTAPEPE)

כמה שווה Santa Pepe (SANTAPEPE) היום?
החי SANTAPEPEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SANTAPEPE ל USD?
המחיר הנוכחי של SANTAPEPE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Santa Pepe?
שווי השוק של SANTAPEPE הוא $ 28.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SANTAPEPE?
ההיצע במחזור של SANTAPEPE הוא 989.49M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SANTAPEPE?
‏‏SANTAPEPE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SANTAPEPE?
SANTAPEPE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SANTAPEPE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SANTAPEPE הוא -- USD.
האם SANTAPEPE יעלה השנה?
SANTAPEPE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SANTAPEPE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:11:53 (UTC+8)

Santa Pepe (SANTAPEPE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.