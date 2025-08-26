Sanin Inu (SANI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00002428$ 0.00002428 $ 0.00002428 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.96% שינוי מחיר (7D) +4.96% שינוי מחיר (7D) +4.96%

Sanin Inu (SANI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SANI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SANIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00002428, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SANI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sanin Inu (SANI) מידע שוק

שווי שוק $ 462.72K$ 462.72K $ 462.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 462.72K$ 462.72K $ 462.72K אספקת מחזור 883.24B 883.24B 883.24B אספקה כוללת 883,242,130,296.9116 883,242,130,296.9116 883,242,130,296.9116

שווי השוק הנוכחי של Sanin Inu הוא $ 462.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SANI הוא 883.24B, עם היצע כולל של 883242130296.9116. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 462.72K.