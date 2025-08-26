עוד על SANI

Sanin Inu סֵמֶל

Sanin Inu מחיר (SANI)

לא רשום

1 SANI ל USDמחיר חי:

--
----
-3.70%1D
mexc
USD
Sanin Inu (SANI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:40:51 (UTC+8)

Sanin Inu (SANI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00002428
$ 0.00002428$ 0.00002428

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.96%

+4.96%

+4.96%

Sanin Inu (SANI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SANI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SANIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00002428, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SANI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sanin Inu (SANI) מידע שוק

$ 462.72K
$ 462.72K$ 462.72K

--
----

$ 462.72K
$ 462.72K$ 462.72K

883.24B
883.24B 883.24B

883,242,130,296.9116
883,242,130,296.9116 883,242,130,296.9116

שווי השוק הנוכחי של Sanin Inu הוא $ 462.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SANI הוא 883.24B, עם היצע כולל של 883242130296.9116. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 462.72K.

Sanin Inu (SANI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sanin Inuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSanin Inu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSanin Inu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sanin Inuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.96%
30 ימים$ 0+15.85%
60 ימים$ 0+51.04%
90 ימים$ 0--

מה זהSanin Inu (SANI)

Sanin Inu – The Shiba Inu Killer is a decentralized experiment that intends to employ a community with the collective goal of solid organic growth.

Sanin Inu (SANI) משאב

האתר הרשמי

Sanin Inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sanin Inu (SANI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sanin Inu (SANI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sanin Inu.

בדוק את Sanin Inu תחזית המחיר עכשיו‏!

SANI למטבעות מקומיים

Sanin Inu (SANI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sanin Inu (SANI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SANI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sanin Inu (SANI)

כמה שווה Sanin Inu (SANI) היום?
החי SANIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SANI ל USD?
המחיר הנוכחי של SANI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sanin Inu?
שווי השוק של SANI הוא $ 462.72K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SANI?
ההיצע במחזור של SANI הוא 883.24B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SANI?
‏‏SANI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00002428 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SANI?
SANI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SANI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SANI הוא -- USD.
האם SANI יעלה השנה?
SANI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SANI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:40:51 (UTC+8)

