Sandwich Cat סֵמֶל

Sandwich Cat מחיר (SACA)

לא רשום

1 SACA ל USDמחיר חי:

--
----
-19.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Sandwich Cat (SACA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:18:09 (UTC+8)

Sandwich Cat (SACA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00180166
$ 0.00180166$ 0.00180166

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

-19.27%

-1.51%

-1.51%

Sandwich Cat (SACA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SACA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SACAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00180166, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SACA השתנה ב +0.34% במהלך השעה האחרונה, -19.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sandwich Cat (SACA) מידע שוק

$ 95.29K
$ 95.29K$ 95.29K

--
----

$ 95.29K
$ 95.29K$ 95.29K

969.34M
969.34M 969.34M

969,337,132.1037889
969,337,132.1037889 969,337,132.1037889

שווי השוק הנוכחי של Sandwich Cat הוא $ 95.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SACA הוא 969.34M, עם היצע כולל של 969337132.1037889. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.29K.

Sandwich Cat (SACA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sandwich Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSandwich Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSandwich Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sandwich Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-19.27%
30 ימים$ 0-23.08%
60 ימים$ 0+38.84%
90 ימים$ 0--

מה זהSandwich Cat (SACA)

Sandwich Cat is a memecoin inspired by a Reddit post showcasing a cat that stole and ate a sandwich. A vibrant community has formed around the token and the cat's antics. The token was created purely for fun and to celebrate the cat's successful mission to seize the sandwich.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Sandwich Cat (SACA) משאב

האתר הרשמי

Sandwich Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sandwich Cat (SACA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sandwich Cat (SACA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sandwich Cat.

בדוק את Sandwich Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

SACA למטבעות מקומיים

Sandwich Cat (SACA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sandwich Cat (SACA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SACA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sandwich Cat (SACA)

כמה שווה Sandwich Cat (SACA) היום?
החי SACAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SACA ל USD?
המחיר הנוכחי של SACA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sandwich Cat?
שווי השוק של SACA הוא $ 95.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SACA?
ההיצע במחזור של SACA הוא 969.34M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SACA?
‏‏SACA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00180166 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SACA?
SACA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SACA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SACA הוא -- USD.
האם SACA יעלה השנה?
SACA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SACA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:18:09 (UTC+8)

Sandwich Cat (SACA) עדכונים חשובים מהתעשייה

