Sandisk Corporation xStock מחיר היום

מחיר Sandisk Corporation xStock (SNDKX) בזמן אמת היום הוא $ 1,612.62, עם שינוי של 1.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SNDKX ל USD הוא $ 1,612.62 לכל SNDKX.

Sandisk Corporation xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,814,639, עם היצע במחזור של 7.33K SNDKX. ב‑24 השעות האחרונות, SNDKX סחר בין $ 1,548.5 (נמוך) ל $ 1,628.12 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 16,187,595, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 892.27.

ביצועים לטווח קצר, SNDKX נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +0.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 172.96K.

Sandisk Corporation xStock (SNDKX) מידע שוק

שווי שוק $ 11.81M$ 11.81M $ 11.81M נפח (24 שעות) $ 172.96K$ 172.96K $ 172.96K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 108.97M$ 108.97M $ 108.97M אספקת מחזור 7.33K 7.33K 7.33K אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של Sandisk Corporation xStock הוא $ 11.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 172.96K. ההיצע במחזור של SNDKX הוא 7.33K, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 108.97M.