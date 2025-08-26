עוד על SAM

Samsunspor Fan Token סֵמֶל

Samsunspor Fan Token מחיר (SAM)

לא רשום

1 SAM ל USDמחיר חי:

$0.309482
-4.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Samsunspor Fan Token (SAM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:11:05 (UTC+8)

Samsunspor Fan Token (SAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.30897
24 שעות נמוך
$ 0.323408
גבוה 24 שעות

$ 0.30897
$ 0.323408
$ 19.44
$ 0.235702
+0.01%

-4.25%

-10.00%

-10.00%

Samsunspor Fan Token (SAM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.309482. במהלך 24 השעות האחרונות, SAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.30897 לבין שיא של $ 0.323408, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.44, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.235702.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAM השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -4.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Samsunspor Fan Token (SAM) מידע שוק

$ 633.19K
--
$ 1.70M
2.05M
5,500,000.0
שווי השוק הנוכחי של Samsunspor Fan Token הוא $ 633.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAM הוא 2.05M, עם היצע כולל של 5500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.70M.

Samsunspor Fan Token (SAM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Samsunspor Fan Tokenל USDהיה $ -0.0137458276169698.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSamsunspor Fan Token ל USDהיה . $ -0.0300253246.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSamsunspor Fan Token ל USDהיה $ -0.0265822136.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Samsunspor Fan Tokenל USDהיה $ -0.02222012330309784.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0137458276169698-4.25%
30 ימים$ -0.0300253246-9.70%
60 ימים$ -0.0265822136-8.58%
90 ימים$ -0.02222012330309784-6.69%

מה זהSamsunspor Fan Token (SAM)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Samsunspor Fan Token (SAM) משאב

האתר הרשמי

Samsunspor Fan Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Samsunspor Fan Token (SAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Samsunspor Fan Token (SAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Samsunspor Fan Token.

בדוק את Samsunspor Fan Token תחזית המחיר עכשיו‏!

SAM למטבעות מקומיים

Samsunspor Fan Token (SAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Samsunspor Fan Token (SAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Samsunspor Fan Token (SAM)

כמה שווה Samsunspor Fan Token (SAM) היום?
החי SAMהמחיר ב USD הוא 0.309482 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SAM ל USD?
המחיר הנוכחי של SAM ל USD הוא $ 0.309482. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Samsunspor Fan Token?
שווי השוק של SAM הוא $ 633.19K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SAM?
ההיצע במחזור של SAM הוא 2.05M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SAM?
‏‏SAM השיג מחיר שיא (ATH) של 19.44 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SAM?
SAM ‏‏רשם מחירATL של 0.235702 USD.
מהו נפח המסחר של SAM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SAM הוא -- USD.
האם SAM יעלה השנה?
SAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:11:05 (UTC+8)

Samsunspor Fan Token (SAM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.