Samsunspor Fan Token (SAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.30897 גבוה 24 שעות $ 0.323408 שיא כל הזמנים $ 19.44 המחיר הנמוך ביותר $ 0.235702 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -4.25% שינוי מחיר (7D) -10.00%

Samsunspor Fan Token (SAM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.309482. במהלך 24 השעות האחרונות, SAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.30897 לבין שיא של $ 0.323408, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.44, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.235702.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAM השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -4.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Samsunspor Fan Token (SAM) מידע שוק

שווי שוק $ 633.19K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.70M אספקת מחזור 2.05M אספקה כוללת 5,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Samsunspor Fan Token הוא $ 633.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAM הוא 2.05M, עם היצע כולל של 5500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.70M.