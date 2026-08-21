samo wif hat מחיר היום

מחיר samo wif hat (SAMOWIF) בזמן אמת היום הוא $ 0.00100093, עם שינוי של 5.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SAMOWIF ל USD הוא $ 0.00100093 לכל SAMOWIF.

samo wif hat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,980, עם היצע במחזור של 20.96M SAMOWIF. ב‑24 השעות האחרונות, SAMOWIF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00101267 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03901818, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SAMOWIF נע ב +0.86% בשעה האחרונה ו +19.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 50.83.

samo wif hat (SAMOWIF) מידע שוק

שווי שוק $ 20.98K$ 20.98K $ 20.98K נפח (24 שעות) $ 50.83$ 50.83 $ 50.83 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.98K$ 20.98K $ 20.98K אספקת מחזור 20.96M 20.96M 20.96M אספקה כוללת 20,960,335.0 20,960,335.0 20,960,335.0

שווי השוק הנוכחי של samo wif hat הוא $ 20.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 50.83. ההיצע במחזור של SAMOWIF הוא 20.96M, עם היצע כולל של 20960335.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.98K.