Sam Bankmeme Fried מחיר היום

מחיר Sam Bankmeme Fried (SBF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SBF ל USD הוא $ 0 לכל SBF.

Sam Bankmeme Fried כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 33,911, עם היצע במחזור של 99.99M SBF. ב‑24 השעות האחרונות, SBF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.062844, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SBF נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו -5.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.58.

Sam Bankmeme Fried (SBF) מידע שוק

שווי שוק $ 33.91K$ 33.91K $ 33.91K נפח (24 שעות) $ 5.58$ 5.58 $ 5.58 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.91K$ 33.91K $ 33.91K אספקת מחזור 99.99M 99.99M 99.99M אספקה כוללת 99,991,999.0 99,991,999.0 99,991,999.0

שווי השוק הנוכחי של Sam Bankmeme Fried הוא $ 33.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.58. ההיצע במחזור של SBF הוא 99.99M, עם היצע כולל של 99991999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.91K.