Salvator Mundi מחיר (MUNDI)

1 MUNDI ל USDמחיר חי:

Salvator Mundi (MUNDI) טבלת מחירים חיה
Salvator Mundi (MUNDI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0013397
$ 0.0013397$ 0.0013397
24 שעות נמוך
$ 0.00175456
$ 0.00175456$ 0.00175456
גבוה 24 שעות

$ 0.0013397
$ 0.0013397$ 0.0013397

$ 0.00175456
$ 0.00175456$ 0.00175456

$ 0.096662
$ 0.096662$ 0.096662

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-21.28%

+62.96%

+62.96%

Salvator Mundi (MUNDI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00135952. במהלך 24 השעות האחרונות, MUNDI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0013397 לבין שיא של $ 0.00175456, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUNDIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.096662, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUNDI השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -21.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+62.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Salvator Mundi (MUNDI) מידע שוק

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

--
----

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

999.77M
999.77M 999.77M

999,771,489.094864
999,771,489.094864 999,771,489.094864

שווי השוק הנוכחי של Salvator Mundi הוא $ 1.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUNDI הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999771489.094864. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.36M.

Salvator Mundi (MUNDI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Salvator Mundiל USDהיה $ -0.000367599806679253.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSalvator Mundi ל USDהיה . $ +0.0007606950.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSalvator Mundi ל USDהיה $ -0.0000879355.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Salvator Mundiל USDהיה $ +0.0001659940870415813.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000367599806679253-21.28%
30 ימים$ +0.0007606950+55.95%
60 ימים$ -0.0000879355-6.46%
90 ימים$ +0.0001659940870415813+13.91%

מה זהSalvator Mundi (MUNDI)

$MUNDI represents a paradigm shift in how cultural symbols are monetized in the digital age. By combining the memetic power of Salvator Mundi with the market dynamics of crypto, this project has the potential to redefine art’s role in the global digital economy. The painting's mystique is not rooted solely in its religious subject matter but in the story behind it: a missing masterpiece, debates over its history, and its emergence as a symbol of art’s commodification in the modern age. The Salvator Mundi became an idea greater than the artwork itself, a meme tied to exclusivity, cultural capital, and the rising financial power of Saudi Arabia. This memetic resonance forms the foundation of $MUNDI, a meme-coin that captures the intrigue and symbolic weight of the Salvator Mundi painting in the digital age.

Salvator Mundi (MUNDI) משאב

Salvator Mundiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Salvator Mundi (MUNDI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Salvator Mundi (MUNDI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Salvator Mundi.

בדוק את Salvator Mundi תחזית המחיר עכשיו‏!

MUNDI למטבעות מקומיים

Salvator Mundi (MUNDI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Salvator Mundi (MUNDI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MUNDI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Salvator Mundi (MUNDI)

כמה שווה Salvator Mundi (MUNDI) היום?
החי MUNDIהמחיר ב USD הוא 0.00135952 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MUNDI ל USD?
המחיר הנוכחי של MUNDI ל USD הוא $ 0.00135952. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Salvator Mundi?
שווי השוק של MUNDI הוא $ 1.36M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MUNDI?
ההיצע במחזור של MUNDI הוא 999.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MUNDI?
‏‏MUNDI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.096662 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MUNDI?
MUNDI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MUNDI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MUNDI הוא -- USD.
האם MUNDI יעלה השנה?
MUNDI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MUNDI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
