Salvator Mundi (MUNDI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0013397 גבוה 24 שעות $ 0.00175456 שיא כל הזמנים $ 0.096662 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -21.28% שינוי מחיר (7D) +62.96%

Salvator Mundi (MUNDI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00135952. במהלך 24 השעות האחרונות, MUNDI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0013397 לבין שיא של $ 0.00175456, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUNDIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.096662, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUNDI השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -21.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+62.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Salvator Mundi (MUNDI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.36M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.36M אספקת מחזור 999.77M אספקה כוללת 999,771,489.094864

שווי השוק הנוכחי של Salvator Mundi הוא $ 1.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUNDI הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999771489.094864. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.36M.