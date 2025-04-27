SALTMINECOIN (SALT) טוקנומיקה
SALTMINECOIN (SALT) מידע
$SALT is a meme coin launched on the Solana network in April 2025 by developer @PrimitiveMoney as a playful experiment within the Bonk ecosystem. Initially created as a test with a total supply of 1 billion tokens, $SALT quickly gained momentum, reaching a 1 million USD market cap by April 27, 2025. @PrimitiveMoney donated proceeds, including 70 SOL from his wallet, to charity, and sold his stake to make the project fully community-driven. An additional 70 million tokens were burned, reducing the supply to 930 million. $SALT aims to bring fun, engagement, and a unique ‘salty’ vibe to the meme coin space, fostering a vibrant community through its ‘Mine Memes, Not Dreams’ ethos.
SALTMINECOIN (SALT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SALTMINECOIN (SALT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
SALTMINECOIN (SALT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של SALTMINECOIN (SALT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SALT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SALTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SALTטוקניומיקה, חקרו אתSALTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
SALT חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן SALT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SALT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.