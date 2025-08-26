SALTMINECOIN (SALT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001863 $ 0.00001863 $ 0.00001863 24 שעות נמוך $ 0.00002025 $ 0.00002025 $ 0.00002025 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00001863$ 0.00001863 $ 0.00001863 גבוה 24 שעות $ 0.00002025$ 0.00002025 $ 0.00002025 שיא כל הזמנים $ 0.00011262$ 0.00011262 $ 0.00011262 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001103$ 0.00001103 $ 0.00001103 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.65% שינוי מחיר (1D) -7.53% שינוי מחיר (7D) +1.64% שינוי מחיר (7D) +1.64%

SALTMINECOIN (SALT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001871. במהלך 24 השעות האחרונות, SALT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001863 לבין שיא של $ 0.00002025, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SALTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00011262, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001103.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SALT השתנה ב -1.65% במהלך השעה האחרונה, -7.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SALTMINECOIN (SALT) מידע שוק

שווי שוק $ 18.71K$ 18.71K $ 18.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.71K$ 18.71K $ 18.71K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SALTMINECOIN הוא $ 18.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SALT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.71K.