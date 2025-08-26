עוד על SBAE

Salt Bae For The People סֵמֶל

Salt Bae For The People מחיר (SBAE)

לא רשום

1 SBAE ל USDמחיר חי:

-6.00%1D
USD
Salt Bae For The People (SBAE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:57:05 (UTC+8)

Salt Bae For The People (SBAE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00364842
$ 0.00364842$ 0.00364842

-0.30%

-6.09%

+1.12%

+1.12%

Salt Bae For The People (SBAE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SBAE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SBAEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00364842, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SBAE השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -6.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Salt Bae For The People (SBAE) מידע שוק

$ 97.72K
$ 97.72K$ 97.72K

$ 97.72K
$ 97.72K$ 97.72K

999.99M
999.99M 999.99M

999,991,095.99
999,991,095.99 999,991,095.99

שווי השוק הנוכחי של Salt Bae For The People הוא $ 97.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SBAE הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999991095.99. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.72K.

Salt Bae For The People (SBAE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Salt Bae For The Peopleל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSalt Bae For The People ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSalt Bae For The People ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Salt Bae For The Peopleל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.09%
30 ימים$ 0-4.96%
60 ימים$ 0+3.73%
90 ימים$ 0--

מה זהSalt Bae For The People (SBAE)

Salt Bae For The People (SBAE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Salt Bae For The Peopleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Salt Bae For The People (SBAE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Salt Bae For The People (SBAE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Salt Bae For The People.

בדוק את Salt Bae For The People תחזית המחיר עכשיו‏!

SBAE למטבעות מקומיים

Salt Bae For The People (SBAE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Salt Bae For The People (SBAE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SBAE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Salt Bae For The People (SBAE)

כמה שווה Salt Bae For The People (SBAE) היום?
החי SBAEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SBAE ל USD?
המחיר הנוכחי של SBAE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Salt Bae For The People?
שווי השוק של SBAE הוא $ 97.72K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SBAE?
ההיצע במחזור של SBAE הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SBAE?
‏‏SBAE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00364842 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SBAE?
SBAE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SBAE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SBAE הוא -- USD.
האם SBAE יעלה השנה?
SBAE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SBAE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:57:05 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.