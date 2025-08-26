Salt Bae For The People (SBAE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00364842$ 0.00364842 $ 0.00364842 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.30% שינוי מחיר (1D) -6.09% שינוי מחיר (7D) +1.12% שינוי מחיר (7D) +1.12%

Salt Bae For The People (SBAE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SBAE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SBAEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00364842, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SBAE השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -6.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Salt Bae For The People (SBAE) מידע שוק

שווי שוק $ 97.72K$ 97.72K $ 97.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.72K$ 97.72K $ 97.72K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,991,095.99 999,991,095.99 999,991,095.99

שווי השוק הנוכחי של Salt Bae For The People הוא $ 97.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SBAE הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999991095.99. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.72K.