Salesforce xStock מחיר היום

מחיר Salesforce xStock (CRMX) בזמן אמת היום הוא $ 205.02, עם שינוי של 0.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRMX ל USD הוא $ 205.02 לכל CRMX.

Salesforce xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 417,295, עם היצע במחזור של 2.04K CRMX. ב‑24 השעות האחרונות, CRMX סחר בין $ 205.0 (נמוך) ל $ 207.18 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 775.62, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 55.42.

ביצועים לטווח קצר, CRMX נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +1.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 184.73.

Salesforce xStock (CRMX) מידע שוק

שווי שוק $ 417.30K$ 417.30K $ 417.30K נפח (24 שעות) $ 184.73$ 184.73 $ 184.73 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 94.26M$ 94.26M $ 94.26M אספקת מחזור 2.04K 2.04K 2.04K אספקה כוללת 459,767.9246334121 459,767.9246334121 459,767.9246334121

שווי השוק הנוכחי של Salesforce xStock הוא $ 417.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 184.73. ההיצע במחזור של CRMX הוא 2.04K, עם היצע כולל של 459767.9246334121. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.26M.