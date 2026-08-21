Salary Cat מחיר היום

מחיר Salary Cat (SALARYCAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SALARYCAT ל USD הוא $ 0 לכל SALARYCAT.

Salary Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 54,647, עם היצע במחזור של 965.50M SALARYCAT. ב‑24 השעות האחרונות, SALARYCAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SALARYCAT נע ב -6.87% בשעה האחרונה ו +22.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Salary Cat (SALARYCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 54.65K$ 54.65K $ 54.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.65K$ 54.65K $ 54.65K אספקת מחזור 965.50M 965.50M 965.50M אספקה כוללת 965,496,504.54979 965,496,504.54979 965,496,504.54979

שווי השוק הנוכחי של Salary Cat הוא $ 54.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SALARYCAT הוא 965.50M, עם היצע כולל של 965496504.54979. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.65K.