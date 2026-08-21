Salamanca מחיר היום

מחיר Salamanca (DON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DON ל USD הוא $ 0 לכל DON.

Salamanca כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 125,752, עם היצע במחזור של 1.00B DON. ב‑24 השעות האחרונות, DON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00851919, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DON נע ב -- בשעה האחרונה ו +8.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 134.18.

Salamanca (DON) מידע שוק

שווי שוק $ 125.75K$ 125.75K $ 125.75K נפח (24 שעות) $ 134.18$ 134.18 $ 134.18 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.75K$ 125.75K $ 125.75K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Salamanca הוא $ 125.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 134.18. ההיצע במחזור של DON הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.75K.