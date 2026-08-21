SailOut Royalty מחיר היום

מחיר SailOut Royalty (SAIL.R) בזמן אמת היום הוא $ 14.61, עם שינוי של 0.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SAIL.R ל USD הוא $ 14.61 לכל SAIL.R.

SailOut Royalty כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,916,258, עם היצע במחזור של 1.50M SAIL.R. ב‑24 השעות האחרונות, SAIL.R סחר בין $ 14.52 (נמוך) ל $ 14.62 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 16.7, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 13.06.

ביצועים לטווח קצר, SAIL.R נע ב +0.59% בשעה האחרונה ו +0.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 225.00.

SailOut Royalty (SAIL.R) מידע שוק

שווי שוק $ 21.92M$ 21.92M $ 21.92M נפח (24 שעות) $ 225.00$ 225.00 $ 225.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.92M$ 21.92M $ 21.92M אספקת מחזור 1.50M 1.50M 1.50M אספקה כוללת 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של SailOut Royalty הוא $ 21.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 225.00. ההיצע במחזור של SAIL.R הוא 1.50M, עם היצע כולל של 1500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.92M.