Saiko Ai סֵמֶל

Saiko Ai מחיר (SAIKO)

לא רשום

1 SAIKO ל USDמחיר חי:

--
----
-3.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Saiko Ai (SAIKO) טבלת מחירים חיה
Saiko Ai (SAIKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.92%

-7.45%

-7.45%

Saiko Ai (SAIKO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SAIKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAIKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAIKO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Saiko Ai (SAIKO) מידע שוק

$ 4.86K
$ 4.86K$ 4.86K

--
----

$ 4.86K
$ 4.86K$ 4.86K

998.85M
998.85M 998.85M

998,848,877.802847
998,848,877.802847 998,848,877.802847

שווי השוק הנוכחי של Saiko Ai הוא $ 4.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAIKO הוא 998.85M, עם היצע כולל של 998848877.802847. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.86K.

Saiko Ai (SAIKO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Saiko Aiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSaiko Ai ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSaiko Ai ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Saiko Aiל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.92%
30 ימים$ 0+17.67%
60 ימים$ 0+23.35%
90 ימים$ 0--

מה זהSaiko Ai (SAIKO)

AI-Powered Trading Terminal Unlock a new level of trading prowess with Saiko Ai, the AI-powered trading terminal that puts the power of machine learning at your fingertips. Gain a decisive edge in the markets and seize the most lucrative opportunities. AI-Powered Insights Saiko Ai's advanced machine learning algorithms analyze vast troves of market data, identifying hidden patterns and emerging trends that give you an unparalleled advantage. Make informed decisions with confidence.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Saiko Ai (SAIKO) משאב

האתר הרשמי

Saiko Aiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Saiko Ai (SAIKO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Saiko Ai (SAIKO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Saiko Ai.

בדוק את Saiko Ai תחזית המחיר עכשיו‏!

SAIKO למטבעות מקומיים

Saiko Ai (SAIKO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Saiko Ai (SAIKO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SAIKO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Saiko Ai (SAIKO)

כמה שווה Saiko Ai (SAIKO) היום?
החי SAIKOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SAIKO ל USD?
המחיר הנוכחי של SAIKO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Saiko Ai?
שווי השוק של SAIKO הוא $ 4.86K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SAIKO?
ההיצע במחזור של SAIKO הוא 998.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SAIKO?
‏‏SAIKO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SAIKO?
SAIKO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SAIKO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SAIKO הוא -- USD.
האם SAIKO יעלה השנה?
SAIKO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SAIKO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.