Saiko Ai (SAIKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.92% שינוי מחיר (7D) -7.45% שינוי מחיר (7D) -7.45%

Saiko Ai (SAIKO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SAIKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAIKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAIKO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Saiko Ai (SAIKO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Saiko Ai הוא $ 4.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAIKO הוא 998.85M, עם היצע כולל של 998848877.802847. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.86K.