Sage Universe (SAGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04726243$ 0.04726243 $ 0.04726243 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.90% שינוי מחיר (1D) -10.94% שינוי מחיר (7D) -24.85% שינוי מחיר (7D) -24.85%

Sage Universe (SAGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SAGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04726243, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAGE השתנה ב -0.90% במהלך השעה האחרונה, -10.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sage Universe (SAGE) מידע שוק

שווי שוק $ 625.56K$ 625.56K $ 625.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 625.56K$ 625.56K $ 625.56K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sage Universe הוא $ 625.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAGE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 625.56K.