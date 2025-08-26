עוד על SAGE

SAGE מידע על מחיר

SAGE מסמך לבן

SAGE אתר רשמי

SAGE טוקניומיקה

SAGE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Sage Market סֵמֶל

Sage Market מחיר (SAGE)

לא רשום

1 SAGE ל USDמחיר חי:

$0.00060868
$0.00060868$0.00060868
-7.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Sage Market (SAGE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:10:48 (UTC+8)

Sage Market (SAGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.115059
$ 0.115059$ 0.115059

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-7.44%

+29.85%

+29.85%

Sage Market (SAGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SAGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.115059, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAGE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+29.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sage Market (SAGE) מידע שוק

$ 54.78K
$ 54.78K$ 54.78K

--
----

$ 60.87K
$ 60.87K$ 60.87K

90.00M
90.00M 90.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sage Market הוא $ 54.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAGE הוא 90.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.87K.

Sage Market (SAGE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sage Marketל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSage Market ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSage Market ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sage Marketל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.44%
30 ימים$ 0-91.78%
60 ימים$ 0-95.80%
90 ימים$ 0--

מה זהSage Market (SAGE)

An offering by Ceremonies, Sage is a decentralized, uncensorable marketplace for agentic knowledge and action. At the core of Sage Marketplace is a decentralized market that operates beyond the control of any single entity, ensuring it remains free from censorship and manipulation. This digital agora serves as a hub for AI knowledge, including LLMs, visual content generation through Latent Diffusion, sophisticated trading bots, and other AI-driven services, allowing creators to freely share, sell, and innovate, thus promoting a diverse ecosystem of ideas and applications.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Sage Market (SAGE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Sage Marketתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sage Market (SAGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sage Market (SAGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sage Market.

בדוק את Sage Market תחזית המחיר עכשיו‏!

SAGE למטבעות מקומיים

Sage Market (SAGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sage Market (SAGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SAGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sage Market (SAGE)

כמה שווה Sage Market (SAGE) היום?
החי SAGEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SAGE ל USD?
המחיר הנוכחי של SAGE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sage Market?
שווי השוק של SAGE הוא $ 54.78K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SAGE?
ההיצע במחזור של SAGE הוא 90.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SAGE?
‏‏SAGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.115059 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SAGE?
SAGE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SAGE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SAGE הוא -- USD.
האם SAGE יעלה השנה?
SAGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SAGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:10:48 (UTC+8)

Sage Market (SAGE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.