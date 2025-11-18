SafuLauncher מחיר היום

SafuLauncher (SAFU) מידע שוק

שווי שוק $ 7.37K$ 7.37K $ 7.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.37K$ 7.37K $ 7.37K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SafuLauncher הוא $ 7.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAFU הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.37K.