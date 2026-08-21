Safevano Wallet מחיר היום

מחיר Safevano Wallet (SAFEVANO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00670934, עם שינוי של 18.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SAFEVANO ל USD הוא $ 0.00670934 לכל SAFEVANO.

Safevano Wallet כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 73,803, עם היצע במחזור של 11.00M SAFEVANO. ב‑24 השעות האחרונות, SAFEVANO סחר בין $ 0.00570347 (נמוך) ל $ 0.00813437 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.066279, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00570347.

ביצועים לטווח קצר, SAFEVANO נע ב -0.27% בשעה האחרונה ו -6.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.21K.

Safevano Wallet (SAFEVANO) מידע שוק

שווי שוק $ 73.80K$ 73.80K $ 73.80K נפח (24 שעות) $ 2.21K$ 2.21K $ 2.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 73.80K$ 73.80K $ 73.80K אספקת מחזור 11.00M 11.00M 11.00M אספקה כוללת 11,000,000.0 11,000,000.0 11,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Safevano Wallet הוא $ 73.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.21K. ההיצע במחזור של SAFEVANO הוא 11.00M, עם היצע כולל של 11000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.80K.