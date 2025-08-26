SafeDeal (SFD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00112843 $ 0.00112843 $ 0.00112843 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00112843$ 0.00112843 $ 0.00112843 שיא כל הזמנים $ 37.47$ 37.47 $ 37.47 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) +66.01% שינוי מחיר (7D) +42.27% שינוי מחיר (7D) +42.27%

SafeDeal (SFD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00105721. במהלך 24 השעות האחרונות, SFD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00112843, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 37.47, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFD השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, +66.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+42.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SafeDeal (SFD) מידע שוק

שווי שוק $ 40.57K$ 40.57K $ 40.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.60K$ 40.60K $ 40.60K אספקת מחזור 38.38M 38.38M 38.38M אספקה כוללת 38,403,525.31607927 38,403,525.31607927 38,403,525.31607927

שווי השוק הנוכחי של SafeDeal הוא $ 40.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SFD הוא 38.38M, עם היצע כולל של 38403525.31607927. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.60K.