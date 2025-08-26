SafCoin (SAF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 3.03$ 3.03 $ 3.03 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

SafCoin (SAF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00171068. במהלך 24 השעות האחרונות, SAF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SafCoin (SAF) מידע שוק

שווי שוק $ 16.77K$ 16.77K $ 16.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.11K$ 17.11K $ 17.11K אספקת מחזור 9.80M 9.80M 9.80M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SafCoin הוא $ 16.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAF הוא 9.80M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.11K.