SADANT (SADANT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00501591$ 0.00501591 $ 0.00501591 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.21% שינוי מחיר (7D) +9.52% שינוי מחיר (7D) +9.52%

SADANT (SADANT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SADANT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SADANTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00501591, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SADANT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SADANT (SADANT) מידע שוק

שווי שוק $ 21.51K$ 21.51K $ 21.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.51K$ 21.51K $ 21.51K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,996,394.0 999,996,394.0 999,996,394.0

שווי השוק הנוכחי של SADANT הוא $ 21.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SADANT הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999996394.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.51K.