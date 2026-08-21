Sabaka Inu מחיר היום

מחיר Sabaka Inu (SABAKA INU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SABAKA INU ל USD הוא $ 0 לכל SABAKA INU.

Sabaka Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 281,331, עם היצע במחזור של 1,000.00T SABAKA INU. ב‑24 השעות האחרונות, SABAKA INU סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SABAKA INU נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sabaka Inu (SABAKA INU) מידע שוק

שווי שוק $ 281.33K$ 281.33K $ 281.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 281.33K$ 281.33K $ 281.33K אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של Sabaka Inu הוא $ 281.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SABAKA INU הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 281.33K.