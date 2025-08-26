Saakuru מחיר (SKR)
Saakuru (SKR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00118289. במהלך 24 השעות האחרונות, SKR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00118005 לבין שיא של $ 0.00129212, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.076016, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKR השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -8.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Saakuru הוא $ 834.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKR הוא 702.34M, עם היצע כולל של 998676898.754. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.19M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Saakuruל USDהיה $ -0.000107186522827426.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSaakuru ל USDהיה . $ +0.0000160624.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSaakuru ל USDהיה $ +0.0000363077.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Saakuruל USDהיה $ -0.0003307087728901337.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000107186522827426
|-8.30%
|30 ימים
|$ +0.0000160624
|+1.36%
|60 ימים
|$ +0.0000363077
|+3.07%
|90 ימים
|$ -0.0003307087728901337
|-21.84%
Saakuru is a consumer-centric L2 protocol with zero transaction fees based on OP Stack to create a frictionless experience for any application. Using the Saakuru Protocol alongside the Saakuru Developer Suite enables any product to add Web3 capability in just one day. The powerful and developer-friendly product suite allows a cost-efficient and seamless transition from Web2 to Web3. The Saakuru Protocol is already live & records more than 1.4 million transactions/week*, which already puts it into the top 20 public blockchains by transactions per week only nine months after network launch. This quick transaction growth is mainly influenced by its gasless nature and very fast block time. On top of that, Saakuru Labs has launched its own Developer Suite: a comprehensive set of highly interoperable modules like Mobile Wallet SDK, NFT management platform, Blockchain data API, and Gamification API, which allows products to embed essential Web3 modules directly to their products significantly reducing cost and speed for any go-to-market strategy. The Saakuru token is a multi-purpose (utility & governance) token of the Saakuru Protocol, notable for its innovative burning mechanism that methodically reduces supply through transaction fees, developer profits, and governance actions. Its demand is driven by a unique credit system that sustains a gas-less blockchain environment, enabling developers to stake SKR tokens to decrease operational costs. This model promotes active ecosystem participation, ensuring the token's utility and fostering sustainable growth.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.