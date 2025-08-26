Saakuru (SKR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00118005 גבוה 24 שעות $ 0.00129212 שיא כל הזמנים $ 0.076016 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.29% שינוי מחיר (1D) -8.30% שינוי מחיר (7D) +1.97%

Saakuru (SKR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00118289. במהלך 24 השעות האחרונות, SKR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00118005 לבין שיא של $ 0.00129212, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.076016, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKR השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -8.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Saakuru (SKR) מידע שוק

שווי שוק $ 834.04K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.19M אספקת מחזור 702.34M אספקה כוללת 998,676,898.754

שווי השוק הנוכחי של Saakuru הוא $ 834.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKR הוא 702.34M, עם היצע כולל של 998676898.754. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.19M.