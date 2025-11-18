ExchangeDEX+
מחיר S3NSE AI בזמן אמת היום הוא 0 USD.S3NSE שווי השוק הוא 12,598.3 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר S3NSE ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!מחיר S3NSE AI בזמן אמת היום הוא 0 USD.S3NSE שווי השוק הוא 12,598.3 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר S3NSE ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

1 S3NSE ל USDמחיר חי:

$0.00060106
$0.00060106$0.00060106
-3.20%1D
USD
S3NSE AI (S3NSE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 18:43:44 (UTC+8)

S3NSE AI מחיר היום

מחיר S3NSE AI (S3NSE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ S3NSE ל USD הוא -- לכל S3NSE.

S3NSE AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,598.3, עם היצע במחזור של 21.00M S3NSE. ב‑24 השעות האחרונות, S3NSE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0072469, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, S3NSE נע ב +1.05% בשעה האחרונה ו -16.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

S3NSE AI (S3NSE) מידע שוק

$ 12.60K
$ 12.60K$ 12.60K

--
----

$ 12.60K
$ 12.60K$ 12.60K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של S3NSE AI הוא $ 12.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של S3NSE הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.60K.

S3NSE AI היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0072469
$ 0.0072469$ 0.0072469

$ 0
$ 0$ 0

+1.05%

-3.28%

-16.38%

-16.38%

S3NSE AI (S3NSE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של S3NSE AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלS3NSE AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלS3NSE AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של S3NSE AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.28%
30 ימים$ 0-53.13%
60 ימים$ 0-33.17%
90 ימים$ 0--

תחזית מחיר עבור S3NSE AI

S3NSE AI (S3NSE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של S3NSE הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
S3NSE AI (S3NSE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של S3NSE AI עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

S3NSE AI (S3NSE) משאב

האתר הרשמי

גלה עוד על S3NSE AI

