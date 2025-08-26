RYI Unity (RYIU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.283518 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.44% שינוי מחיר (7D) +1.88%

RYI Unity (RYIU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RYIU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RYIUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.283518, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RYIU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RYI Unity (RYIU) מידע שוק

שווי שוק $ 2.43K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.17K אספקת מחזור 15.14M אספקה כוללת 19,762,608.473044436

שווי השוק הנוכחי של RYI Unity הוא $ 2.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RYIU הוא 15.14M, עם היצע כולל של 19762608.473044436. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.17K.