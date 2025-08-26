עוד על RYIU

RYI Unity סֵמֶל

RYI Unity מחיר (RYIU)

1 RYIU ל USDמחיר חי:

$0.00016035
$0.00016035$0.00016035
-2.40%1D
RYI Unity (RYIU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:24:02 (UTC+8)

RYI Unity (RYIU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.283518
$ 0.283518$ 0.283518

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.44%

+1.88%

+1.88%

RYI Unity (RYIU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RYIU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RYIUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.283518, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RYIU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RYI Unity (RYIU) מידע שוק

$ 2.43K
$ 2.43K$ 2.43K

--
----

$ 3.17K
$ 3.17K$ 3.17K

15.14M
15.14M 15.14M

19,762,608.473044436
19,762,608.473044436 19,762,608.473044436

שווי השוק הנוכחי של RYI Unity הוא $ 2.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RYIU הוא 15.14M, עם היצע כולל של 19762608.473044436. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.17K.

RYI Unity (RYIU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של RYI Unityל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRYI Unity ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRYI Unity ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RYI Unityל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.44%
30 ימים$ 0-13.84%
60 ימים$ 0-99.38%
90 ימים$ 0--

מה זהRYI Unity (RYIU)

RYIU Token is the native digital currency for RYI Unity with premiere token features designed to enhance users experience

RYI Unity (RYIU) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

RYI Unityתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RYI Unity (RYIU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RYI Unity (RYIU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RYI Unity.

בדוק את RYI Unity תחזית המחיר עכשיו‏!

RYIU למטבעות מקומיים

RYI Unity (RYIU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RYI Unity (RYIU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RYIU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על RYI Unity (RYIU)

כמה שווה RYI Unity (RYIU) היום?
החי RYIUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RYIU ל USD?
המחיר הנוכחי של RYIU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RYI Unity?
שווי השוק של RYIU הוא $ 2.43K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RYIU?
ההיצע במחזור של RYIU הוא 15.14M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RYIU?
‏‏RYIU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.283518 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RYIU?
RYIU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RYIU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RYIU הוא -- USD.
האם RYIU יעלה השנה?
RYIU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RYIU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
RYI Unity (RYIU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

