RWA Index סֵמֶל

RWA Index מחיר (MVRWA)

לא רשום

1 MVRWA ל USDמחיר חי:

$1.12
$1.12$1.12
0.00%1D
USD
RWA Index (MVRWA) טבלת מחירים חיה
RWA Index (MVRWA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

$ 0.655191
$ 0.655191$ 0.655191

--

--

+0.25%

+0.25%

RWA Index (MVRWA) המחיר בזמן אמת של הוא $1.12. במהלך 24 השעות האחרונות, MVRWA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MVRWAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.655191.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MVRWA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RWA Index (MVRWA) מידע שוק

$ 193.01K
$ 193.01K$ 193.01K

--
----

$ 193.01K
$ 193.01K$ 193.01K

171.97K
171.97K 171.97K

171,970.814569031
171,970.814569031 171,970.814569031

שווי השוק הנוכחי של RWA Index הוא $ 193.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MVRWA הוא 171.97K, עם היצע כולל של 171970.814569031. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 193.01K.

RWA Index (MVRWA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של RWA Indexל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRWA Index ל USDהיה . $ -0.1267348320.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRWA Index ל USDהיה $ +0.2420722080.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RWA Indexל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.1267348320-11.31%
60 ימים$ +0.2420722080+21.61%
90 ימים$ 0--

מה זהRWA Index (MVRWA)

An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

RWA Index (MVRWA) משאב

האתר הרשמי

RWA Indexתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RWA Index (MVRWA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RWA Index (MVRWA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RWA Index.

בדוק את RWA Index תחזית המחיר עכשיו‏!

MVRWA למטבעות מקומיים

RWA Index (MVRWA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RWA Index (MVRWA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MVRWA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על RWA Index (MVRWA)

כמה שווה RWA Index (MVRWA) היום?
החי MVRWAהמחיר ב USD הוא 1.12 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MVRWA ל USD?
המחיר הנוכחי של MVRWA ל USD הוא $ 1.12. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RWA Index?
שווי השוק של MVRWA הוא $ 193.01K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MVRWA?
ההיצע במחזור של MVRWA הוא 171.97K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MVRWA?
‏‏MVRWA השיג מחיר שיא (ATH) של 1.33 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MVRWA?
MVRWA ‏‏רשם מחירATL של 0.655191 USD.
מהו נפח המסחר של MVRWA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MVRWA הוא -- USD.
האם MVRWA יעלה השנה?
MVRWA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MVRWA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
