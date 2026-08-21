Russian Oil Asset Reserve מחיר היום

מחיר Russian Oil Asset Reserve (ROAR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROAR ל USD הוא $ 0 לכל ROAR.

Russian Oil Asset Reserve כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,844.97, עם היצע במחזור של 999.94M ROAR. ב‑24 השעות האחרונות, ROAR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00260133, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ROAR נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -1.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Russian Oil Asset Reserve (ROAR) מידע שוק

שווי שוק $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,941,067.694406 999,941,067.694406 999,941,067.694406

שווי השוק הנוכחי של Russian Oil Asset Reserve הוא $ 12.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROAR הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999941067.694406. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.84K.