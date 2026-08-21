Russian Oil Asset Fund מחיר היום

מחיר Russian Oil Asset Fund (ROAF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROAF ל USD הוא $ 0 לכל ROAF.

Russian Oil Asset Fund כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,838.09, עם היצע במחזור של 1000.00M ROAF. ב‑24 השעות האחרונות, ROAF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01558778, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ROAF נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -2.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Russian Oil Asset Fund (ROAF) מידע שוק

שווי שוק $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,869.0 999,999,869.0 999,999,869.0

שווי השוק הנוכחי של Russian Oil Asset Fund הוא $ 12.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROAF הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999869.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.84K.