Russell 2000 xStock מחיר היום

מחיר Russell 2000 xStock (IWMX) בזמן אמת היום הוא $ 300.75, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IWMX ל USD הוא $ 300.75 לכל IWMX.

Russell 2000 xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 617,018, עם היצע במחזור של 2.05K IWMX. ב‑24 השעות האחרונות, IWMX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 799.42, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 89.07.

ביצועים לטווח קצר, IWMX נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 245.46.

Russell 2000 xStock (IWMX) מידע שוק

שווי שוק $ 617.02K$ 617.02K $ 617.02K נפח (24 שעות) $ 245.46$ 245.46 $ 245.46 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 103.11M$ 103.11M $ 103.11M אספקת מחזור 2.05K 2.05K 2.05K אספקה כוללת 342,857.0314825203 342,857.0314825203 342,857.0314825203

שווי השוק הנוכחי של Russell 2000 xStock הוא $ 617.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 245.46. ההיצע במחזור של IWMX הוא 2.05K, עם היצע כולל של 342857.0314825203. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 103.11M.