Rush (RUSH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00852332$ 0.00852332 $ 0.00852332 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0060395$ 0.0060395 $ 0.0060395 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.01% שינוי מחיר (7D) -0.01%

Rush (RUSH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00638704. במהלך 24 השעות האחרונות, RUSH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RUSHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00852332, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0060395.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RUSH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rush (RUSH) מידע שוק

שווי שוק $ 385.03K$ 385.03K $ 385.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 638.70K$ 638.70K $ 638.70K אספקת מחזור 60.28M 60.28M 60.28M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rush הוא $ 385.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RUSH הוא 60.28M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 638.70K.