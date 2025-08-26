עוד על RUSH

RUSH מידע על מחיר

RUSH מסמך לבן

RUSH אתר רשמי

RUSH טוקניומיקה

RUSH תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Rush סֵמֶל

Rush מחיר (RUSH)

לא רשום

1 RUSH ל USDמחיר חי:

$0.00638704
$0.00638704$0.00638704
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Rush (RUSH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:23:55 (UTC+8)

Rush (RUSH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00852332
$ 0.00852332$ 0.00852332

$ 0.0060395
$ 0.0060395$ 0.0060395

--

--

-0.01%

-0.01%

Rush (RUSH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00638704. במהלך 24 השעות האחרונות, RUSH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RUSHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00852332, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0060395.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RUSH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rush (RUSH) מידע שוק

$ 385.03K
$ 385.03K$ 385.03K

--
----

$ 638.70K
$ 638.70K$ 638.70K

60.28M
60.28M 60.28M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rush הוא $ 385.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RUSH הוא 60.28M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 638.70K.

Rush (RUSH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rushל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRush ל USDהיה . $ -0.0000006521.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRush ל USDהיה $ -0.0000006521.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rushל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000006521-0.01%
60 ימים$ -0.0000006521-0.01%
90 ימים$ 0--

מה זהRush (RUSH)

Rush Games is a blockchain-based gaming platform that combines elements of traditional gaming with DeFi. Emphasizing on-chain transparency, high security, and fairness, Rush Games is building an ecosystem where players can actively participate in governance and gain economic benefits fairly and sustainably. With a focus on continuous innovation and community engagement, the platform aims to become a leader in the Web3 gaming industry.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Rushתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rush (RUSH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rush (RUSH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rush.

בדוק את Rush תחזית המחיר עכשיו‏!

RUSH למטבעות מקומיים

Rush (RUSH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rush (RUSH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RUSH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rush (RUSH)

כמה שווה Rush (RUSH) היום?
החי RUSHהמחיר ב USD הוא 0.00638704 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RUSH ל USD?
המחיר הנוכחי של RUSH ל USD הוא $ 0.00638704. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rush?
שווי השוק של RUSH הוא $ 385.03K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RUSH?
ההיצע במחזור של RUSH הוא 60.28M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RUSH?
‏‏RUSH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00852332 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RUSH?
RUSH ‏‏רשם מחירATL של 0.0060395 USD.
מהו נפח המסחר של RUSH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RUSH הוא -- USD.
האם RUSH יעלה השנה?
RUSH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RUSH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:23:55 (UTC+8)

Rush (RUSH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.