Ruglord ($RUG$) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Ruglord ($RUG$) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $RUG$ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $RUG$השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $RUG$ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ruglord ($RUG$) מידע שוק

שווי שוק $ 5.77K$ 5.77K $ 5.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.89K$ 5.89K $ 5.89K אספקת מחזור 980.00M 980.00M 980.00M אספקה כוללת 999,999,462.949193 999,999,462.949193 999,999,462.949193

שווי השוק הנוכחי של Ruglord הוא $ 5.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $RUG$ הוא 980.00M, עם היצע כולל של 999999462.949193. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.89K.