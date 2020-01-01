Rubber Ducky Cult ($DUCKY) טוקנומיקה
$DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community.
We are a very serious Cult, and there isn't enough tokens.
Rubber Ducky Cult ($DUCKY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Rubber Ducky Cult ($DUCKY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Rubber Ducky Cult ($DUCKY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Rubber Ducky Cult ($DUCKY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של $DUCKY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות $DUCKYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את $DUCKYטוקניומיקה, חקרו את$DUCKYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
