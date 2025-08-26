עוד על $DUCKY

Rubber Ducky Cult סֵמֶל

Rubber Ducky Cult מחיר ($DUCKY)

לא רשום

1 $DUCKY ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Rubber Ducky Cult ($DUCKY) טבלת מחירים חיה
Rubber Ducky Cult ($DUCKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00242751
$ 0.00242751$ 0.00242751

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.60%

+2.60%

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $DUCKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $DUCKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00242751, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $DUCKY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) מידע שוק

$ 1.70K
$ 1.70K$ 1.70K

--
----

$ 1.70K
$ 1.70K$ 1.70K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rubber Ducky Cult הוא $ 1.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $DUCKY הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.70K.

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rubber Ducky Cultל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRubber Ducky Cult ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRubber Ducky Cult ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rubber Ducky Cultל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-5.27%
60 ימים$ 0+18.71%
90 ימים$ 0--

מה זהRubber Ducky Cult ($DUCKY)

$DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community. We are a very serious Cult, and there isn't enough tokens.

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) משאב

האתר הרשמי

Rubber Ducky Cultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rubber Ducky Cult ($DUCKY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rubber Ducky Cult ($DUCKY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rubber Ducky Cult.

בדוק את Rubber Ducky Cult תחזית המחיר עכשיו‏!

$DUCKY למטבעות מקומיים

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rubber Ducky Cult ($DUCKY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $DUCKY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

כמה שווה Rubber Ducky Cult ($DUCKY) היום?
החי $DUCKYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $DUCKY ל USD?
המחיר הנוכחי של $DUCKY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rubber Ducky Cult?
שווי השוק של $DUCKY הוא $ 1.70K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $DUCKY?
ההיצע במחזור של $DUCKY הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $DUCKY?
‏‏$DUCKY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00242751 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $DUCKY?
$DUCKY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $DUCKY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $DUCKY הוא -- USD.
האם $DUCKY יעלה השנה?
$DUCKY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $DUCKY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Rubber Ducky Cult ($DUCKY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

