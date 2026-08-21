Royal Euro מחיר היום

מחיר Royal Euro (REUR) בזמן אמת היום הוא $ 4.13, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REUR ל USD הוא $ 4.13 לכל REUR.

Royal Euro כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 62,008,637, עם היצע במחזור של 15.00M REUR. ב‑24 השעות האחרונות, REUR סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.13, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.348874.

ביצועים לטווח קצר, REUR נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 19.80M.

Royal Euro (REUR) מידע שוק

שווי שוק $ 62.01M$ 62.01M $ 62.01M נפח (24 שעות) $ 19.80M$ 19.80M $ 19.80M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.67B$ 20.67B $ 20.67B אספקת מחזור 15.00M 15.00M 15.00M אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Royal Euro הוא $ 62.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.80M. ההיצע במחזור של REUR הוא 15.00M, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.67B.