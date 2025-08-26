עוד על RLP

Rough Love Potion סֵמֶל

Rough Love Potion מחיר (RLP)

לא רשום

1 RLP ל USDמחיר חי:

--
----
+1.10%1D
mexc
USD
Rough Love Potion (RLP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:29:00 (UTC+8)

Rough Love Potion (RLP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.13%

-8.98%

-8.98%

Rough Love Potion (RLP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RLP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RLPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RLP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +1.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rough Love Potion (RLP) מידע שוק

$ 13.09K
$ 13.09K$ 13.09K

--
----

$ 13.09K
$ 13.09K$ 13.09K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rough Love Potion הוא $ 13.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RLP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.09K.

Rough Love Potion (RLP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rough Love Potionל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRough Love Potion ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRough Love Potion ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rough Love Potionל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.13%
30 ימים$ 0-44.19%
60 ימים$ 0-33.39%
90 ימים$ 0--

מה זהRough Love Potion (RLP)

Rough Love Potion ($RLP) is the first Smooth Love Potion ($SLP) derivative and memecoin from the Axie Infinity ecosystem. Small Love Potion ($SLP) breeding mechanics/mint, December 19th, 2019. $SLP name change to “Smooth Love Potion” and migration to Ronin Network, April 21st, 2021. Rough Love Potion ($RLP) mint on Ethereum, May 5th, 2021. $RLP migration to Ronin Network, January 21st, 2025. 20% of the $RLP supply was sent to the Axie Infinity Community Treasury. *Rough Love Potion ($RLP) is a memecoin and has no official affiliation with Smooth Love Potion ($SLP), Axie Infinity or Sky Mavis.

Rough Love Potion (RLP) משאב

האתר הרשמי

Rough Love Potionתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rough Love Potion (RLP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rough Love Potion (RLP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rough Love Potion.

בדוק את Rough Love Potion תחזית המחיר עכשיו‏!

RLP למטבעות מקומיים

Rough Love Potion (RLP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rough Love Potion (RLP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RLP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rough Love Potion (RLP)

כמה שווה Rough Love Potion (RLP) היום?
החי RLPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RLP ל USD?
המחיר הנוכחי של RLP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rough Love Potion?
שווי השוק של RLP הוא $ 13.09K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RLP?
ההיצע במחזור של RLP הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RLP?
‏‏RLP השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RLP?
RLP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RLP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RLP הוא -- USD.
האם RLP יעלה השנה?
RLP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RLP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:29:00 (UTC+8)

