Rouge Studio (ROUGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00433901 $ 0.00433901 $ 0.00433901 24 שעות נמוך $ 0.00461875 $ 0.00461875 $ 0.00461875 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00433901$ 0.00433901 $ 0.00433901 גבוה 24 שעות $ 0.00461875$ 0.00461875 $ 0.00461875 שיא כל הזמנים $ 0.02699024$ 0.02699024 $ 0.02699024 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00283317$ 0.00283317 $ 0.00283317 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.25% שינוי מחיר (7D) +1.15% שינוי מחיר (7D) +1.15%

Rouge Studio (ROUGE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00436206. במהלך 24 השעות האחרונות, ROUGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00433901 לבין שיא של $ 0.00461875, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROUGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02699024, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00283317.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROUGE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rouge Studio (ROUGE) מידע שוק

שווי שוק $ 91.60K$ 91.60K $ 91.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 91.60K$ 91.60K $ 91.60K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rouge Studio הוא $ 91.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROUGE הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.60K.