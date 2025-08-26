Rouge Studio מחיר (ROUGE)
Rouge Studio (ROUGE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00436206. במהלך 24 השעות האחרונות, ROUGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00433901 לבין שיא של $ 0.00461875, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROUGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02699024, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00283317.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROUGE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Rouge Studio הוא $ 91.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROUGE הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.60K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Rouge Studioל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRouge Studio ל USDהיה . $ -0.0011687040.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRouge Studio ל USDהיה $ -0.0002482635.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rouge Studioל USDהיה $ -0.0026461725810337095.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.25%
|30 ימים
|$ -0.0011687040
|-26.79%
|60 ימים
|$ -0.0002482635
|-5.69%
|90 ימים
|$ -0.0026461725810337095
|-37.75%
Rouge Studio is a game development studio dedicated to crafting high-quality, immersive gaming experiences that leverage the latest in Web3 and AI technologies. Its flagship project, Project Origin, is an ambitious MMORPG designed to offer players an engaging mix of exploration, player-driven economy, and adaptive gameplay mechanics. The game incorporates Web3 technology to enable true ownership of in-game assets through blockchain integration, while AI enhances features like dynamic land valuation and an evolving in-game economy. Players can interact with a vibrant world where factors such as quest proximity, player activity, and resource availability shape the gameplay experience. The project’s native token, $ROUGE, serves as the backbone of the ecosystem, facilitating in-game transactions, cross-game compatibility, and community-driven initiatives across all Rouge Studio projects. Rouge Studio aims to set new benchmarks in gaming by prioritizing quality, innovation, and sustainable development.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.