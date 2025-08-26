עוד על ROSIE

ROSIE מידע על מחיר

ROSIE אתר רשמי

ROSIE טוקניומיקה

ROSIE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Rosie the Robot סֵמֶל

Rosie the Robot מחיר (ROSIE)

לא רשום

1 ROSIE ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Rosie the Robot (ROSIE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:58:12 (UTC+8)

Rosie the Robot (ROSIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00083263
$ 0.00083263$ 0.00083263

$ 0.00000592
$ 0.00000592$ 0.00000592

--

--

-0.29%

-0.29%

Rosie the Robot (ROSIE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001045. במהלך 24 השעות האחרונות, ROSIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROSIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00083263, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000592.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROSIE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rosie the Robot (ROSIE) מידע שוק

$ 10.44K
$ 10.44K$ 10.44K

--
----

$ 10.44K
$ 10.44K$ 10.44K

998.64M
998.64M 998.64M

998,636,959.509382
998,636,959.509382 998,636,959.509382

שווי השוק הנוכחי של Rosie the Robot הוא $ 10.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROSIE הוא 998.64M, עם היצע כולל של 998636959.509382. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.44K.

Rosie the Robot (ROSIE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rosie the Robotל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRosie the Robot ל USDהיה . $ -0.0000004883.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRosie the Robot ל USDהיה $ +0.0000019097.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rosie the Robotל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000004883-4.67%
60 ימים$ +0.0000019097+18.28%
90 ימים$ 0--

מה זהRosie the Robot (ROSIE)

The $ROSIE project centers around a unique, AI-powered memecoin inspired by "Rosie the Robot," a beloved character known for her role as a caring, motherly robot in popular culture. The purpose of $ROSIE is twofold: entertainment through an interactive AI feature and social impact via charitable donations. Users can interact with an AI version of Rosie on the project’s website, where they can ask questions and engage in conversations. The utility of $ROSIE goes beyond typical memecoins by enabling users to donate tokens, which will be directed towards charitable causes supporting mothers. Through this initiative, the project combines the viral appeal of meme tokens with meaningful contributions to social causes, while leveraging AI technology to create a novel user experience.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Rosie the Robot (ROSIE) משאב

האתר הרשמי

Rosie the Robotתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rosie the Robot (ROSIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rosie the Robot (ROSIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rosie the Robot.

בדוק את Rosie the Robot תחזית המחיר עכשיו‏!

ROSIE למטבעות מקומיים

Rosie the Robot (ROSIE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rosie the Robot (ROSIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROSIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rosie the Robot (ROSIE)

כמה שווה Rosie the Robot (ROSIE) היום?
החי ROSIEהמחיר ב USD הוא 0.00001045 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ROSIE ל USD?
המחיר הנוכחי של ROSIE ל USD הוא $ 0.00001045. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rosie the Robot?
שווי השוק של ROSIE הוא $ 10.44K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ROSIE?
ההיצע במחזור של ROSIE הוא 998.64M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ROSIE?
‏‏ROSIE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00083263 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ROSIE?
ROSIE ‏‏רשם מחירATL של 0.00000592 USD.
מהו נפח המסחר של ROSIE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ROSIE הוא -- USD.
האם ROSIE יעלה השנה?
ROSIE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ROSIE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:58:12 (UTC+8)

Rosie the Robot (ROSIE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.