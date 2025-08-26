Rosie the Robot (ROSIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00083263 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000592 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.29%

Rosie the Robot (ROSIE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001045. במהלך 24 השעות האחרונות, ROSIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROSIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00083263, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000592.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROSIE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rosie the Robot (ROSIE) מידע שוק

שווי שוק $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K אספקת מחזור 998.64M 998.64M 998.64M אספקה כוללת 998,636,959.509382 998,636,959.509382 998,636,959.509382

שווי השוק הנוכחי של Rosie the Robot הוא $ 10.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROSIE הוא 998.64M, עם היצע כולל של 998636959.509382. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.44K.