RoOLZ (GODL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GODL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GODLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02457733, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GODL השתנה ב -2.70% במהלך השעה האחרונה, -32.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+70.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של RoOLZ הוא $ 270.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GODL הוא 635.99M, עם היצע כולל של 800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 340.11K.
במהלך היום, השינוי במחיר של RoOLZל USDהיה $ -0.000202194769698675.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRoOLZ ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRoOLZ ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RoOLZל USDהיה $ 0.
## What is RoOLZ? RoOLZ Studios is combining the fast growing Anime Market, with short-form Mobile Videos and Mobile Apps on TON and Telegram. As a studio, RoOLZ has produced online Series with 3B+ views on socials. This year, its NFT collection (#10 all-time on GetGems) and Anime Series (20M+ Views) was released. RoOLZ’ TON-native app has 10M+ active users. RoOLZ is just the start. Fuelled by their mission to change entertainment, together, they are building a fan-owned entertainment studio where fans and creators collaborate and share in the success backed by the $GODL Token. $GODL is the Token that the community uses to decide on what RoOLZ produces as a studio. Imagine a future where Entertainment is more than just “watching”, where you own, play, produce and get rewarded in $GODL. The $GODL token is used for: Voting on and producing multi-content, participatory entertainment High quality, integrated, content with massive opportunity for monetisation Fast production of high-quality content due to our studio background In-App Staking and Rewards B2B Sponsorships and Ads ## How Many $GODL Tokens Are There in Circulation? The $GODL Token was listed on November 7, 2024 with a total supply of 800,000,000 tokens. A large portion of the token is in the hands of the community and unlocked at the Token Generation Event (36%). ### Who Are the Founders of RoOLZ? RoOLZ is led by a CEO with a Venture Capital background who recognized a unique gap in his portfolio, inspiring him to build the organization (RoOLZ Studio) himself. As an investor and advisor in the TON ecosystem, he’s well-versed in leveraging current market opportunities. The CTO brings expertise from SDAO and SingularityNET, while the Head of Content, founder of Atrium.Art, adds creative depth. With a team experienced in TON, Telegram, and startup growth, RoOLZ has a strong foundation to fulfill its mission of reshaping entertainment. ### Where Can I Buy $GODL? $GODL is available for trading on KuCoin, MEXC, BitGet and Gate.io.
