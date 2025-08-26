RoOLZ (GODL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02457733$ 0.02457733 $ 0.02457733 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.70% שינוי מחיר (1D) -32.24% שינוי מחיר (7D) +70.54% שינוי מחיר (7D) +70.54%

RoOLZ (GODL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GODL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GODLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02457733, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GODL השתנה ב -2.70% במהלך השעה האחרונה, -32.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+70.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RoOLZ (GODL) מידע שוק

שווי שוק $ 270.38K$ 270.38K $ 270.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 340.11K$ 340.11K $ 340.11K אספקת מחזור 635.99M 635.99M 635.99M אספקה כוללת 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RoOLZ הוא $ 270.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GODL הוא 635.99M, עם היצע כולל של 800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 340.11K.