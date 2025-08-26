Ronen Coin (RONEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00130755 $ 0.00130755 $ 0.00130755 24 שעות נמוך $ 0.0017684 $ 0.0017684 $ 0.0017684 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00130755$ 0.00130755 $ 0.00130755 גבוה 24 שעות $ 0.0017684$ 0.0017684 $ 0.0017684 שיא כל הזמנים $ 0.01804124$ 0.01804124 $ 0.01804124 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.83% שינוי מחיר (1D) -12.16% שינוי מחיר (7D) -10.47% שינוי מחיר (7D) -10.47%

Ronen Coin (RONEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00135652. במהלך 24 השעות האחרונות, RONEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00130755 לבין שיא של $ 0.0017684, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RONENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01804124, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RONEN השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -12.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ronen Coin (RONEN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ronen Coin הוא $ 1.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RONEN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.35M.