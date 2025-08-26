עוד על RONEN

RONEN מידע על מחיר

RONEN אתר רשמי

RONEN טוקניומיקה

RONEN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Ronen Coin סֵמֶל

Ronen Coin מחיר (RONEN)

לא רשום

1 RONEN ל USDמחיר חי:

$0.00135652
$0.00135652$0.00135652
-12.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Ronen Coin (RONEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:55:20 (UTC+8)

Ronen Coin (RONEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00130755
$ 0.00130755$ 0.00130755
24 שעות נמוך
$ 0.0017684
$ 0.0017684$ 0.0017684
גבוה 24 שעות

$ 0.00130755
$ 0.00130755$ 0.00130755

$ 0.0017684
$ 0.0017684$ 0.0017684

$ 0.01804124
$ 0.01804124$ 0.01804124

$ 0
$ 0$ 0

+0.83%

-12.16%

-10.47%

-10.47%

Ronen Coin (RONEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00135652. במהלך 24 השעות האחרונות, RONEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00130755 לבין שיא של $ 0.0017684, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RONENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01804124, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RONEN השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -12.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ronen Coin (RONEN) מידע שוק

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

--
----

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ronen Coin הוא $ 1.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RONEN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.35M.

Ronen Coin (RONEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ronen Coinל USDהיה $ -0.000187893471716393.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRonen Coin ל USDהיה . $ -0.0004218012.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRonen Coin ל USDהיה $ -0.0003091461.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ronen Coinל USDהיה $ -0.004167186754126745.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000187893471716393-12.16%
30 ימים$ -0.0004218012-31.09%
60 ימים$ -0.0003091461-22.78%
90 ימים$ -0.004167186754126745-75.44%

מה זהRonen Coin (RONEN)

Ronen Coin ($RONEN) is a gamified cryptocurrency built on the Ronin blockchain. $RONEN combines mining mechanics, referral incentives, and NFT integration to deliver a play-to-earn and hold-to-earn hybrid experience. Utility Used to buy Pro, Elite, and Master Miner NFTs after TGE Used in Ronen ecosystem games (e.g., PvZ-Ronke, BomberRON, CryptoMines) Multiplier for mining efficiency Future DAO governance utility

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ronen Coin (RONEN) משאב

האתר הרשמי

Ronen Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ronen Coin (RONEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ronen Coin (RONEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ronen Coin.

בדוק את Ronen Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

RONEN למטבעות מקומיים

Ronen Coin (RONEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ronen Coin (RONEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RONEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ronen Coin (RONEN)

כמה שווה Ronen Coin (RONEN) היום?
החי RONENהמחיר ב USD הוא 0.00135652 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RONEN ל USD?
המחיר הנוכחי של RONEN ל USD הוא $ 0.00135652. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ronen Coin?
שווי השוק של RONEN הוא $ 1.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RONEN?
ההיצע במחזור של RONEN הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RONEN?
‏‏RONEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01804124 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RONEN?
RONEN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RONEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RONEN הוא -- USD.
האם RONEN יעלה השנה?
RONEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RONEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:55:20 (UTC+8)

Ronen Coin (RONEN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.