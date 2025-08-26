Ronaldinho Coin (STAR10) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.387179$ 0.387179 $ 0.387179 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.13% שינוי מחיר (1D) -9.94% שינוי מחיר (7D) +135.58% שינוי מחיר (7D) +135.58%

Ronaldinho Coin (STAR10) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STAR10 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STAR10השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.387179, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STAR10 השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -9.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+135.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ronaldinho Coin (STAR10) מידע שוק

שווי שוק $ 30.70K$ 30.70K $ 30.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 433.36K$ 433.36K $ 433.36K אספקת מחזור 70.84M 70.84M 70.84M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ronaldinho Coin הוא $ 30.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STAR10 הוא 70.84M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 433.36K.