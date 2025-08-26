עוד על STAR10

Ronaldinho Coin סֵמֶל

Ronaldinho Coin מחיר (STAR10)

לא רשום

1 STAR10 ל USDמחיר חי:

$0.00043336
$0.00043336$0.00043336
-8.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Ronaldinho Coin (STAR10) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:57:58 (UTC+8)

Ronaldinho Coin (STAR10) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.387179
$ 0.387179$ 0.387179

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

-9.94%

+135.58%

+135.58%

Ronaldinho Coin (STAR10) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STAR10 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STAR10השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.387179, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STAR10 השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -9.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+135.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ronaldinho Coin (STAR10) מידע שוק

$ 30.70K
$ 30.70K$ 30.70K

--
----

$ 433.36K
$ 433.36K$ 433.36K

70.84M
70.84M 70.84M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ronaldinho Coin הוא $ 30.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STAR10 הוא 70.84M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 433.36K.

Ronaldinho Coin (STAR10) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ronaldinho Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRonaldinho Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRonaldinho Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ronaldinho Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.94%
30 ימים$ 0+144.28%
60 ימים$ 0+135.09%
90 ימים$ 0--

מה זהRonaldinho Coin (STAR10)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ronaldinho Coin (STAR10) משאב

האתר הרשמי

Ronaldinho Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ronaldinho Coin (STAR10) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ronaldinho Coin (STAR10) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ronaldinho Coin.

בדוק את Ronaldinho Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

STAR10 למטבעות מקומיים

Ronaldinho Coin (STAR10) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ronaldinho Coin (STAR10) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STAR10 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ronaldinho Coin (STAR10)

כמה שווה Ronaldinho Coin (STAR10) היום?
החי STAR10המחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STAR10 ל USD?
המחיר הנוכחי של STAR10 ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ronaldinho Coin?
שווי השוק של STAR10 הוא $ 30.70K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STAR10?
ההיצע במחזור של STAR10 הוא 70.84M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STAR10?
‏‏STAR10 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.387179 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STAR10?
STAR10 ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של STAR10?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STAR10 הוא -- USD.
האם STAR10 יעלה השנה?
STAR10 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STAR10 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Ronaldinho Coin (STAR10) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.