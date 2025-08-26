ROLLIE (ROLLIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.73% שינוי מחיר (7D) -9.58% שינוי מחיר (7D) -9.58%

ROLLIE (ROLLIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ROLLIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROLLIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROLLIE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ROLLIE (ROLLIE) מידע שוק

שווי שוק $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K אספקת מחזור 996.78M 996.78M 996.78M אספקה כוללת 996,778,284.9601437 996,778,284.9601437 996,778,284.9601437

שווי השוק הנוכחי של ROLLIE הוא $ 5.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROLLIE הוא 996.78M, עם היצע כולל של 996778284.9601437. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.55K.