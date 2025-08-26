Rokos Matrix (MATRIX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00184347 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -4.97%

Rokos Matrix (MATRIX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MATRIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MATRIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00184347, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MATRIX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rokos Matrix (MATRIX) מידע שוק

שווי שוק $ 7.05K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.05K אספקת מחזור 998.95M אספקה כוללת 998,947,757.232672

שווי השוק הנוכחי של Rokos Matrix הוא $ 7.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MATRIX הוא 998.95M, עם היצע כולל של 998947757.232672. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.05K.