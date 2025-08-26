Rodolfoorato (RODOLFO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.00% שינוי מחיר (7D) +1.11% שינוי מחיר (7D) +1.11%

Rodolfoorato (RODOLFO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RODOLFO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RODOLFOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RODOLFO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rodolfoorato (RODOLFO) מידע שוק

שווי שוק $ 16.40K$ 16.40K $ 16.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.40K$ 16.40K $ 16.40K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,881,868.787491 999,881,868.787491 999,881,868.787491

שווי השוק הנוכחי של Rodolfoorato הוא $ 16.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RODOLFO הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999881868.787491. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.40K.