Roco Finance מחיר היום

מחיר Roco Finance (ROCO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00974799, עם שינוי של 1.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROCO ל USD הוא $ 0.00974799 לכל ROCO.

Roco Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 911,445, עם היצע במחזור של 93.50M ROCO. ב‑24 השעות האחרונות, ROCO סחר בין $ 0.00951334 (נמוך) ל $ 0.01004985 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6.32, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00669942.

ביצועים לטווח קצר, ROCO נע ב +0.20% בשעה האחרונה ו +1.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Roco Finance (ROCO) מידע שוק

שווי שוק $ 911.45K$ 911.45K $ 911.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 970.44K$ 970.44K $ 970.44K אספקת מחזור 93.50M 93.50M 93.50M אספקה כוללת 99,552,583.0 99,552,583.0 99,552,583.0

