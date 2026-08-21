ROCK DAO מחיר היום

מחיר ROCK DAO (ROCK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROCK ל USD הוא $ 0 לכל ROCK.

ROCK DAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,937,542, עם היצע במחזור של 5.37B ROCK. ב‑24 השעות האחרונות, ROCK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00199867, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ROCK נע ב +1.88% בשעה האחרונה ו +14.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 521.31K.

ROCK DAO (ROCK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M נפח (24 שעות) $ 521.31K$ 521.31K $ 521.31K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M אספקת מחזור 5.37B 5.37B 5.37B אספקה כוללת 5,368,779,478.58 5,368,779,478.58 5,368,779,478.58

שווי השוק הנוכחי של ROCK DAO הוא $ 1.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 521.31K. ההיצע במחזור של ROCK הוא 5.37B, עם היצע כולל של 5368779478.58. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.94M.