Robot Money מחיר היום

מחיר Robot Money (ROBOTMONEY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 16.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROBOTMONEY ל USD הוא $ 0 לכל ROBOTMONEY.

Robot Money כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 331,798, עם היצע במחזור של 100.00B ROBOTMONEY. ב‑24 השעות האחרונות, ROBOTMONEY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ROBOTMONEY נע ב +0.72% בשעה האחרונה ו +44.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Robot Money (ROBOTMONEY) מידע שוק

שווי שוק $ 331.80K$ 331.80K $ 331.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 331.80K$ 331.80K $ 331.80K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Robot Money הוא $ 331.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROBOTMONEY הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 331.80K.