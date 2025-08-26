RoboFlux ($RFQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00006701 $ 0.00006701 $ 0.00006701 24 שעות נמוך $ 0.00006856 $ 0.00006856 $ 0.00006856 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00006701$ 0.00006701 $ 0.00006701 גבוה 24 שעות $ 0.00006856$ 0.00006856 $ 0.00006856 שיא כל הזמנים $ 0.00148671$ 0.00148671 $ 0.00148671 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00005113$ 0.00005113 $ 0.00005113 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.17% שינוי מחיר (7D) -0.23% שינוי מחיר (7D) -0.23%

RoboFlux ($RFQ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006776. במהלך 24 השעות האחרונות, $RFQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00006701 לבין שיא של $ 0.00006856, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $RFQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00148671, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00005113.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $RFQ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RoboFlux ($RFQ) מידע שוק

שווי שוק $ 6.78K$ 6.78K $ 6.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.78K$ 6.78K $ 6.78K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RoboFlux הוא $ 6.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $RFQ הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.78K.