Roblox xStock מחיר היום

מחיר Roblox xStock (RBLXX) בזמן אמת היום הוא $ 38.48, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RBLXX ל USD הוא $ 38.48 לכל RBLXX.

Roblox xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 130,087, עם היצע במחזור של 3.38K RBLXX. ב‑24 השעות האחרונות, RBLXX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 57.05, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 35.71.

ביצועים לטווח קצר, RBLXX נע ב -- בשעה האחרונה ו +7.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 29.39.

Roblox xStock (RBLXX) מידע שוק

שווי שוק $ 130.09K$ 130.09K $ 130.09K נפח (24 שעות) $ 29.39$ 29.39 $ 29.39 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.45M$ 51.45M $ 51.45M אספקת מחזור 3.38K 3.38K 3.38K אספקה כוללת 1,390,034.751762697 1,390,034.751762697 1,390,034.751762697

שווי השוק הנוכחי של Roblox xStock הוא $ 130.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 29.39. ההיצע במחזור של RBLXX הוא 3.38K, עם היצע כולל של 1390034.751762697. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.45M.